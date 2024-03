Prezydent Wrocławia złożył pozew do sądu przeciwko byłej minister Annie Zalewskiej. Jaki jest powód?

Pozwem wniesionym przez Jacka Sutryka zajmie się wydział cywilny Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Powodem wniesienia sprawy na wokandę są słowa europoseł PiS, Anny Zalewskiej, która w rozmowie z redaktor Patrycją Jenczmionką-Błędowską oskarżyła prezydenta o stworzenie betonozy na jednym z wrocławskich placów.

Rozmowa w Radiu Rodzina dotyczyła promocji Łukasza Kasztelowicza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Wrocławia. Głównym hasłem programowym polityka jest walka o ochronę środowiska, stąd nawiązanie Anny Zalewskiej do sytuacji na pl. Nowy Targ.

- Łukasz (…) naprawdę wie, co to znaczy chronić środowisko. (…) Pan prezydent bezwzględnie betonuje. Proszę zobaczyć, co jest koło Galerii Dominikańskiej. Za miliony złotych zabetonował park, a w tej chwili za miliony złotych będzie próbował nasadzać tam drzewa. To kwintesencja pomyślunku o tym, jak mówić o oddychaniu we Wrocławiu – powiedziała Anna Zalewska w wywiadzie dla Radia Rodzina.