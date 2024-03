Dawna spółdzielnia inwalidów we Wrocławiu to już historia. Budynek został wyburzony Jakub Mielcarz Michał Perzanowski

Budynek dawnej spółdzielni inwalidów przy ul. Hubskiej to już historia! W ostatnich dniach ostatnie ściany obiektu zostały wyburzone. Do kogo należy ten teren i co na nim powstanie?