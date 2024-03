Szykują się nowe miejsca pracy! Gigant technologiczny, fińska firma Nokia, szuka pracowników

- To kolejny krok Nokii w stronę rozwoju sektora usług IT w całym regionie. To kolejne miejsca pracy dla wrocławian i wrocławianek. Jedne z najnowocześniejszych centrów w naszej części Europy – opisywał inwestycję podczas wmurowania kamienia węgielnego wiceprezydent Wrocławia, Jakub Mazur.