Konserwator może nakazać odbudowę zabytkowej willi we Wrocławiu. Została zrównana z ziemią bez zezwolenia!

W odpowiedzi na nielegalne działania inwestora, przewodniczący rady miejskiej Wrocławia, Sergiusz Kmiecik, złożył wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków z prośbą o nakaz przywrócenia budynku do stanu pierwotnego.

Wojewódzki Konserwator zabytków może nakazać doprowadzenie budynku do stanu poprzedniego, a nawet doprowadzenia go do jak najlepszego stanu. Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ja natomiast złożyłem wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków z prośbą o nakazanie odbudowy willi - mówi Sergiusz Kmiecik.