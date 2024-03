Nowa siedziba sądu apelacyjnego. Remont jeszcze trwa, ale już odsłonięto elewację budynku Remigiusz Biały Jakub Mielcarz

Świeżo wyremontowana siedziba sądu apelacyjnego we Wrocławiu robi wrażenie. Mimo, że trwają jeszcze prace budowlane, to odsłonięto już elewację budynku. Prace mają się całkowicie zakończyć do maja 2025 roku.