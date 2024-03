Koleje Dolnośląskie już niedługo pojadą do Warszawy! Kiedy to nastąpi?

Rozwój Kolei Dolnośląskich jest z roku na rok coraz bardziej zauważalny. Przewoźnik uruchomił już połączenia m.in. do Krakowa, czyli do miejsc znacznie oddalonych od województwa dolnośląskiego. Teraz dojdą do skutku długo planowane kursy do Warszawy. Do wyjazdu pierwszych pociągów na tory potrzebna jest tylko zgoda Urzędu Transportu Kolejowego.