Zabójca dwóch policjantów, Maksymilian F., usłyszał zarzuty. To nie jedyny skazany po tej tragedii

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zarzuty trzem mundurowym Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, którzy podczas strzelaniny w grudniu 2023 roku najprawdopodobniej nie dopełnili swoich obowiązków. Nie przeszukali oni zatrzymanego, a przez to Maksymilian F. zdołał otworzyć ogień.