Magnolia Park we Wrocławiu świętuje Dzień Kobiet! Promocje, rabaty, niespodzianki

Karta podarunkowa to nie tylko idealny prezent dla bliskich osób, ale także doskonały sposób na sprawienie sobie przyjemności. "Wierzymy, że warto okazywać sobie miłość również poprzez prezenty dla siebie. Dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w naszej akcji z kartami podarunkowymi i obdarowania samej siebie dodatkowym doładowaniem" - mówi Marta Kocik, pełniąca obowiązki dyrektorki centrum Magnolia Park w imieniu firmy Multi Poland.

Karta podarunkowa w Magnolii: jak dostać prezent?

Promocja trwa do soboty. Wystarczy odwiedzić Punktu Informacyjnego w Magnolia Park i zakupić kartę podarunkową o wartości 100 zł. W zamian otrzymamy kartę z dodatkowym doładowaniem w wysokości 20 zł. Karta jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu i może być wykorzystana w większości sklepów i punktów usługowych w centrum handlowym. W ramach tej promocji jedna osoba może nabyć maksymalnie 3 karty. Punktu Informacyjny jest czynny od 9:00 do 21:00.

Konsultacje trychologiczne i onkologiczne w Galerii Magnolia we Wrocławiu

Warto również odwiedzić specjalnie przygotowane stoisko marki Douglas, gdzie do soboty trwa akcja "Dzień Kobiet". To doskonała okazja do połączenia zakupów z dbałością o siebie. W godzinach od 10:00 do 20:00 każdy odwiedzający stoisko będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z trychologiem, przeanalizowania 19 parametrów skóry, a w piątek i sobotę także wykonania badań znamion. Badania będą przeprowadzane przez onkolodzy i trycholodzy, którzy będą czekać na stanowiskach na placu przy salonie Empik.