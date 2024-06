Saga związana z prywatyzacją Śląska Wrocław trwa w najlepsze. Inwestor wycofał się z oferty

Zmiana wartości klubu kluczowym czynnikiem

Spółka Westminster oficjalnie poinformowała, że rezygnuje z zakupu Śląska Wrocław. W komunikacie przekazanym przez Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia pojawia się wyjaśnienie przyczyn tej decyzji.

"Decyzja podyktowana jest zmianą wartości WKS-u w stosunku do zeszłorocznych szacunków. W ciągu minionego sezonu wartość klubu wzrosła o 45 mln zł i dziś wynosi 53-55 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Rok temu Śląsk Wrocław był wyceniany na około 8,5 mln złotych. Wzrost wartości o ponad 500% w ciągu jednego sezonu to efekt, który zmusił potencjalnego inwestora do rezygnacji z zakupu. Powstaje pytanie, co dokładnie przyczyniło się do tak znaczącego wzrostu wartości klubu.