Budynek przy ul. Czystej 4 z dnia na dzień pięknieje. Tak teraz wygląda apartamentowiec, zbudowany w miejsce wyburzonej galerii handlowej

Mimo, że modernizacja budynku przy ul. Czystej 4 jeszcze trochę potrwa, to z pewnością większość prac jest już wykonanych. Obiekt budowany przez belgijskiego dewelopera, BPI Real Estate Poland powstaje od 2022 roku, a w dokumentach będzie skategoryzowany jako budynek mieszkalno-usługowy.

Apartamentowiec powstał w miejscu wyburzonego centrum handlowego

Kiedy nastąpi oddanie budynku do użytku?

W apartamentowcu do użytku zostaną oddane 183 mieszkania i 3 lokale usługowe. Mieszkania będą miały od jednego do czterech pokoi, każde będzie wyposażone w ogród, balkon lub taras. Wszystkie lokale będą miały system smart home. W garażu podziemnym będą się znajdowały komórki lokatorskie i schowki na rowery. Projekt zakłada także miejsca parkingowe na powierzchni, dlatego kierowcy nie będą musieli się martwić o to, gdzie zostawić swoje pojazdy.