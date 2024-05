Wrocławskie osiedla nadal się rozrastają. Tym razem nowy budynek zostanie postawiony na Różance

Bezprecedensowa inwestycja na mapie Polski

Wrocławskie centrum opiekuńczo-mieszkalne to przełomowy projekt, który ma za zadanie wypełnić istotną lukę w systemie opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem. Do tej pory, po ukończeniu 24. roku życia, wiele z nich pozostaje wyłącznie pod opieką rodziny, bez dostępu do specjalistycznych usług i wsparcia.