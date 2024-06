Wypadek w tunelu na S3. Zderzenie autobusu z dziećmi z kolumną wojskową. Pożar lasu. Wielkie ćwiczenia służb ratunkowych (FOTO, FILM) Alina Gierak

Wojewódzkie ćwiczenia służb ratowniczych "Tunel 2024" były największą w regionie dolnośląskim symulacją akcji ratowniczych z udziałem różnych jednostek. OSP Czarny Bór/ Pogotowie Ratunkowe Jelenia Góra/ Dolnośląskie Alarmowo Zobacz galerię (30 zdjęć)

Zanim kierowcy pojadą dolnośląskim odcinkiem drogi S3, służby ratunkowe ćwiczyli wczoraj (4 czerwca) udzielanie pomocy na tej trasie. To było jedne z największych na Dolnym Śląsku wydarzenie tego typu. W akcji wzięło udział 250 strażaków z całego Dolnego Śląska, 70 osiem pojazdów, samolot gaśniczy i śmigłowiec policyjny. Do tego ponad siedemdziesięciu policjantów i ratowników medycznych. Uczestnicy ćwiczeń przez kilka godzin brali udział w czterech oddzielnych epizodach. Wszystko po to, aby w razie prawdziwej tragedii służby nie były niczym zaskoczone. Zobaczcie filmy i zdjęcia z ćwiczeń "Tunel 2024".