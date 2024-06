Banki wyprzedają swoje lokale! Trzeba zaglądnąć do portfela, ale cena i tak jest niższa niż zwykle Remigiusz Biały Jakub Mielcarz

W ostatnim czasie, banki takie jak Bank Pekao S.A, Santander, Bank PKO BP, i BNP Paribas zaczęły wyprzedawać swoje nieruchomości na Dolnym Śląsku. Oferty te obejmują zarówno budynki z lat 90., jak i wystawne kamienice w centrach miast. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej tym ofertom, analizując lokalizacje, zdjęcia, a także ceny nieruchomości. Zastanowimy się również, co stoi za tą tendencją do sprzedaży i jakie to może mieć konsekwencje dla rynku nieruchomości.