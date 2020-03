Mieszkańcy Wrocławia utknęli na wycieczce w Indiach. Brakuje im jedzenia i lekarstw

Na samolot w ramach akcji Lot do domu wrocławianie nie mogli zdążyć. Mówią, że informację wylocie otrzymali wieczorem, 11 godzin przed planowanym startem. Byli wtedy w oddalonym od New Dehli o 350 km mieście Ranikhet. Samolot wyleciał do Polski w piątek o 6 rano. Było w nim 30 wolnych miejsc. Na kolejny samolot nie mogą liczyć.

- Analizujemy możliwości. Jednak sytuacja w Indiach jest trudna. W tym momencie z powodów prawnych i operacyjnych leżących po stronie indyjskiej wygląda na to, że dodatkowe rejsy nie mogą być zrealizowane – wyjaśnia rzecznik PLL LOT Michał Czernicki i dodaje, że specjalny samolot wyleciał z New Delhi wczoraj rano.

- Kontaktowaliśmy się z konsulatem w New Delhi. Powiedzieli, że nie są w stanie nam pomóc. Mówili, że jest jakiś samolot do Dubaju, możemy nim lecieć, a później można spróbować stamtąd do Polski. Ale już wiemy, że takiego samolotu nie ma - mówi nam Ritu Mittal. - Jeżeli zamkną hotele, to nawet ambasada nie ma nas gdzie ulokować. Tak nam powiedzieli - dodaje.