Ostrzeżenie dla Dolnośląskiego 23.05.2024 05:59, OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 107

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.

Jakie ostrzeżenia mogą być wysyłane?

Jeśli dowiesz się o obowiązującym ostrzeżeniu, skorzystaj z internetu, radia lub telewizora, nie tylko by poznać istotę zagrożenia, lecz przede wszystkim, by w przypadku poważnego zagrożenia, znać instrukcje postępowania i polecenia. Pamiętaj, by powiadomić o zagrożeniu osoby znajdujące się w pobliżu. Gdy przebywasz poza domem, w miarę możliwości skontaktuj się z najbliższymi. Powiadom ich o sytuacji, ale także o miejscu swojego pobytu. Nie wpadaj w panikę, zachowaj zimną krew i spokój, dawaj otoczeniu przykład rozumnych zachowań.