Kłótnia o biustonosz, kradzieże, "libacja na skwerku"... Świat "Kolejkowa" nie tylko dla dzieci (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Świat w miniaturze, który można oglądać we Wrocławiu (w budynku Dworca Świebodzkiego) i w Gliwicach jest zachwycający. Bo to nie tylko miniaturowe pociągi i sielankowe scenki z grillowania na działce, czy ślubu. To też zwykłe, prawdziwe życie. Twórcy "Kolejkowa" pokazują świat taki, jaki jest. A więc zobaczymy m.in. mężczyzn zbierających kasę na piwo (też tych, którzy piwo spożywają), złomiarzy, sceny z wypadków drogowych, sceny zazdrości, ale też ludzi w trakcie... czynności fizjologicznych (w drewnianych sławojkach, ale i nowoczesnych toi toi).