Innowacyjne kursy do podmiejskich okolic Wrocławia. Kiedy można się ich spodziewać?

Nowe połączenia: komfort i ekologia w jednym

Nowoczesne autobusy linii "dziewięćset-" to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Każdy z 69 fabrycznie nowych pojazdów wyposażony będzie w klimatyzację, niską podłogę, dostęp do Wi-Fi i USB, a także defibrylator AED. Co więcej, zgodność z normami emisji spalin Euro 6D oraz fakt, że co szósty z nich będzie pojazdem elektrycznym, podkreśla ekologiczny charakter inwestycji.

Dodatkowo, wprowadzenie możliwości zakupu biletu za pomocą karty płatniczej bezpośrednio w autobusie to znaczące ułatwienie dla pasażerów. Przystosowanie pojazdów do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, w tym możliwość jednoczesnego przejazdu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, podnosi standard usług transportowych w regionie.

Decyzja o wyborze operatora większości połączeń już zapadła. Urząd miasta postawił na konsorcjum spółek Kłosok oraz Jutrans, które za ponad 456 mln złotych będą odpowiedzialne za obsługę nowych linii. Wybór ten dotyczy głównie wschodniej i południowej części aglomeracji. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem.