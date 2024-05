Co dalej z Galerią Neonów? O jej przyszłość drżą nie tylko mieszkańcy Wrocławia, ale także turyści Aneta Kolesińska Jakub Mielcarz

Wrocławskie Neony w podwórku przy Ruskiej to kultowa atrakcja znana na całym Dolnym Śląsku. W walkę o zachowanie Galerii Neon Side włączyło się całe miasto. Jak się okazuje, wciąż nie podpisano obiecanej umowy. Dlaczego? Sprawdź szczegóły Magda Pasiewicz / Polska Press

W sercu Wrocławia, przy ul. Ruskiej 46, znajduje się Galeria Neonów - miejsce, które stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta. Od kilku miesięcy trwa jednak niepewność co do przyszłości tej kultowej przestrzeni. Pomimo ustnych obietnic i zaangażowania lokalnych władz, formalne porozumienie wciąż nie zostało podpisane. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy i co dalej z galerią, która od lat rozświetla wrocławskie noce?