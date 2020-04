KORONAWIRUS. Jak w czasie epidemii pracuje Poczta Polska we Wrocławiu?

Jak działa Poczta Polska w czasie epidemii?

Czas pracy placówek został zmieniony i dostosowany do sytuacji zwiększonej absencji. Cześć pracowników pozostała w domach z uwagi na obowiązki rodzicielskie, część ze względu na stan zdrowia. Godziny pracy placówek musiały w tej sytuacji zostać skrócone. Szczegółowe informacje o czasie pracy poszczególnych placówek na terenie Dolnego Śląska można sprawdzić na stronie www.poczta-polska.pl. Tam znajdziecie państwo aktualny czas pracy placówek – jest on aktualizowany codziennie. Również informacje o czasie pracy danej placówki znajdują się na drzwiach wejściowych każdej placówki.

Całodobowy dotąd Urząd Pocztowy Wrocław 32 we wrocławskim Rynku obecnie jest czynny codziennie od 8 do 20.

Czy jakieś usługi zostały ograniczone? Jeśli tak, to jakie? A jakie usługi są absolutnie niezbędne i niezmiennie świadczone przez pocztę?

Od 16 marca, w związku z zawieszeniem połączeń lotniczych, Poczta Polska wstrzymała przyjęcia przesyłek do niektórych krajów. Bieżące informacje o takich decyzjach publikujemy na stronie internetowej Poczty Polskiej. Zawiesiliśmy również usługę „Doręczenie na życzenie”. Od 1 kwietnia tego roku zawieszeniu ulegnie również usługa przesyłek z zawartością żywych ptaków.