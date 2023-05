Niesamowita metamorfoza! Front zabytkowej Poczty Polskiej przy ul. Słowackiego w Wałbrzychu już odnowiony! Zobaczcie zdjęcia

Front Poczty Polskiej w Wałbrzychu piękny jak 116 lat temu!

Od początku sierpnia 2022 trwa remont ceglanej elewacji i wymiana stolarki okiennej w zabytkowym gmachu Poczty Polskiej przy ul. Słowackiego 9 w Wałbrzychu. W ostatnich dniach grudnia 2022 odsłonięto wyremontowaną ścianę boczną (przyległą do Sądu Rejonowego), a tydzień przed końcem maja 2023 firma prowadząca remont rozpoczęła demontaż rusztowania na ścianie frontowej tego pięknego budynku. Teraz widzimy jego przemianę w pełnej krasie, gmach po rewitalizacji wyglądać będzie jak ozdobna gotycka kamieniczka znana z gdańskiej czy toruńskiej Starówki. Budynek wałbrzyskiej poczty będzie prawdziwą ozdobą miasta.

Remont Poczty Polskiej w Wałbrzychu na półmetku

Elewacja południowa (frontową), zachodnią i część elewacji wschodniej miały być wyremontowane w 2022 roku podczas pierwszego etapu prac. Zakres działań w roku 2023 obejmować miał zgodnie z planem elewację północną i pozostałą część elewacji wschodniej. Prace pierwszego etapu przeciągnęły się, jednak nie stanowi to problemu z uwagi na brak związanych z nimi utrudnień dla interesantów i piękny końcowy ich efekt.

Na najbliższe miesiące zaplanowano działania na pozostałych do odnowienia elewacjach północnej i wschodniej, a zaplanowano m.in.:

wymianę i malowanie tynków,

renowację ścian z cegły klinkierowej,

wymianę stolarki okiennej części okien,

renowację zewnętrznej stolarki drzwiowej,

uzupełnienie rur spustowych z blachy miedzianej.

Obecnie remont dobiega do półmetku, zgodnie z planem miał on zostać zakończony do końca bieżącego roku.

Przypominamy historię budynku i zdjęcia sprzed remontu: