Powoli wygaszają się licencje taksówkarzy. Czy miasto straci prawie połowę taksówek?

Sytuacja wygląda na poważną, gdyż potencjalnie miasto może stracić prawie połowę swoich taksówek. Oznacza to nie tylko dłuższe oczekiwanie na przewóz, ale również możliwy wzrost cen za usługi. Wiele zależy od tego, ilu kierowców zdecyduje się dostosować do nowych wymogów i przejść pozytywnie proces weryfikacji.

- Na teraz sprawa wygląda tak, że 1 lipca 2024 roku straci ważność 855 licencji, czyli ok. 49 procent licencji wydanych we Wrocławiu - dodaje Tomasz Sikora.

Oprócz wprowadzenia bardziej rygorystycznych wymogów, Wrocław stawia także na walkę z oszustwami. W trakcie procesu weryfikacji wykryto fałszywe zaświadczenia lekarskie, co pokazuje, jak ważna jest dokładna kontrola kandydatów. Jednocześnie miasto prowadzi kampanię informacyjną, współpracując z pośrednikami i korporacjami taksówkarskimi.

- Regularnie współpracujemy z pośrednikami zatrudniającymi kierowców (np. Uber, Bolt czy korporacje taksówkarskie) tak, by mieli oni świadomość, którzy kierowcy przeszli weryfikację. To informacje dotyczące kierowców. Natomiast we Wrocławiu weryfikujemy też same pojazdy. Robimy to programem "Legalna Taksówka/Legal Taxi" - wyjaśnia Tomasz Sikora.