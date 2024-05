Jak będzie wyglądać Wschodnia Obwodnica Wrocławia? Przygotujmy się na nowatorstwo

Start budowy i planowane zakończenie

Zapowiedziane rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie tego roku i planowane zakończenie do przełomu 2026/2027 budzi nadzieje na wreszcie pomyślne dokończenie projektu, który już wielokrotnie napotykał na przeszkody. Ta inwestycja, od dawna oczekiwana przez mieszkańców Wrocławia i okolic, ma szansę znacząco odciążyć istniejące trasy oraz poprawić płynność ruchu.

Jednym z największych wyzwań jest przebieg nowej drogi przez osiedle mieszkaniowe we wsi Wysoka. Jak mówi Jerzy Wójcik, "Droga przetnie osiedla na dwie części - od ulicy Radosnej do Kutrzeby. To zabudowania wsi Wysoka, tuż przy granicy z Wrocławiem." To newralgiczne miejsce wymaga szczególnego podejścia, by zminimalizować uciążliwość dla mieszkańców. Planowane jest stworzenie konstrukcji oporowej oraz wysokich ekranów, a droga ma przebiegać w półtunelu.

Nowa trasa rozpocznie się od skrzyżowania z ul. Szwedzką, przechodząc przez rondo turbinowe przy Parku Handlowym Auchan, a następnie wiaduktem nad torami kolejowymi do skrzyżowania z ul. Niebieską. Dalej, poprzez most nad Ślęzą, kierowcy dojadą do kolejnego ronda przy ul. Radosnej. Z tego punktu obwodnica będzie prowadzić do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kutrzeby, kończąc trasę przy ul. Grota-Roweckiego. Wzdłuż całej obwodnicy powstaną chodniki i drogi rowerowe, a także kładka dla pieszych i kładka pieszo-rowerowa w okolicach ulicy Bratniej.