Możesz pomóc policji w poszukiwaniach! Jeżeli widziałeś tę kobietę, skontaktuj się z posterunkiem

Kim jest zaginiona Magdalena Trzesimech?

Magdalena Trzesimech to 14-letnia mieszkanka Wrocławia, której zaginięcie zgłoszono w poniedziałek, 27 maja. Dziewczyna opuściła swój dom, by udać się do szkoły, jednak nigdy tam nie dotarła. Od tego czasu nie powróciła do domu i nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Co więcej, jej telefon komórkowy pozostaje nieaktywny, co dodatkowo utrudnia wszelkie próby lokalizacji.

Magdalena jest dziewczyną o szczupłej budowie ciała, wzroście 165 cm, ma ciemne włosy i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w ciemną odzież, co zostało uwiecznione na zdjęciach rozpowszechnianych przez rodzinę i media w celu pomocy w jej odnalezieniu.