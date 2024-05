Nowa Kadencja Rady Miejskiej i Prezydentura Jacka Sutryka we Wrocławiu. Dzisiaj uroczyste ślubowania

Rozpoczęcie IX Kadencji Rady Miasta Wrocawia

Inauguracyjna sesja nowej kadencji Rady Miejskiej we Wrocławiu rozpoczęła się punktualnie o godzinie 13:00. To już dziewiąta kadencja tego organu, wyłoniona w wyniku wyborów samorządowych w 2024 roku. Dla 37 nowo wybranych radnych pierwszym krokiem było odebranie zaświadczeń o wyborze, po czym nastąpiło złożenie ślubowania. Sesja była także okazją do uformowania pierwszych klubów radnych, które odpowiadają komitetom wyborczym, z których radni zostali wybrani.