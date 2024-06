Nasz Wrocław MAX - darmowe wejścia do Hydropolis, Aquaparku, ZOO. Sprawdź, jakie korzyści daje aktywacja statusu.

Jak aktywować status

Aby uzyskać status Nasz Wrocław MAX trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, trzeba rozliczać podatki we Wrocławiu. Już to daje możliwość uczestnictwa w programie Nasz Wrocław, który również oferuje zniżki, chociaż nie tak duże jak w przypadku Nasz Wrocław MAX. Drugim warunkiem, jest meldunek na pobyt stały we Wrocławiu.

Zarejestrować się w programie można poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną. Następnie należy aktywować Status Podatnika poprzez potwierdzenie faktu rozliczenia podatku dochodowego we Wrocławiu. Aby dołączyć do programu MAX należy jeszcze potwierdzić zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu. Można to zrobić poprzez czat wideo, stacjonarnie w Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przy ul. Kuźniczej 15 lub elektronicznie.