Szykują się nowe kierunki podróży z PKP Intercity. Tym razem będziemy mogli odwiedzić stolicę Czech

Nowa trasa kolejowa łącząca Polskę z Czechami

Dzięki temu połączeniu, podróżni będą mieli do dyspozycji aż cztery pary pociągów dziennie, co znacząco zwiększy dostępność i wygodę podróży między tymi dwoma krajami.

Przystanki na trasie i czas podróży

Pociągi Baltic Express będą zatrzymywać się nie tylko w głównych miastach Polski, takich jak Gdańsk, Bydgoszcz czy Poznań, ale również w mniejszych miejscowościach, w tym Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Po stronie czeskiej, jednym z przystanków będzie Pardubice, co umożliwi podróżnym z Polski wygodne dotarcie do różnych części Czech.

Modernizacja linii i przyszłe korzyści

Jesienią tego roku PKP PLK planuje przeprowadzić remont na linii kolejowej między Kłodzkiem a Międzylesiem. Zakończenie prac przed wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy umożliwi szybsze i bardziej komfortowe przejazdy, skracając czas podróży z Pragi do Wrocławia do mniej niż czterech godzin, a do Gdyni - do pięciu godzin.