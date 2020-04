Wrocławskie zoo sprzedaje "Bilety na przyszłość"

Kupując "Bilet na przyszłość", możesz wesprzeć wrocławski ogród zoologiczny, który ma na utrzymaniu ponad 1100 gatunków zwierząt (większość jest zagrożona wyginięciem).

ZOO Wrocław jest zamknięte dla zwiedzających do odwołania z powodu pandemii. Ale z optymizmem patrzymy w przyszłość. Dlatego uruchomiliśmy sprzedaż voucherów na bilety jednorazowe, rodzinne i karty roczne do zoo. Będzie je można wykorzystać w ciągu kolejnych aż 365 dni od daty zakupu! To nasza odpowiedź na liczne pytania Klientów o to jak można nam pomóc w tej trudnej sytuacji. Wy kupicie bilet dzisiaj, a my dzięki temu zyskamy środki na bieżące potrzeby. Odwdzięczymy się, gdy tylko znów będziemy mogli otworzyć dla Was nasze bramy i wraz z naszymi podopiecznymi znów gościć Was we wrocławskim zoo - mówi Joanna Kij z wrocławskiego ogrodu zoologicznego.