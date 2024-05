Wielki Majówkowy Kiermasz Ogrodniczy w Arboretum Wojsławicach: Raj dla Miłośników Roślin

Arboretum w Wojsławicach, będące pod skrzydłami Uniwersytetu Wrocławskiego, to miejsce, które zachwyca swoim pięknem przez cały rok. Położone zaledwie 50 kilometrów od Wrocławia, w kotlinie na północnych stokach Wzgórz Dębowych, stanowi idealne miejsce na spędzenie majówkowego weekendu. W tym roku atrakcją jest Wielki Majówkowy Kiermasz Ogrodniczy, który jest doskonałą okazją do nabycia nie tylko roślin ozdobnych i sadowniczych, ale również akcesoriów ogrodniczych i produktów lokalnych twórców.

Kiermasz Ogrodniczy: Co można znaleźć?

Kiermasz w Arboretum w Wojsławicach trwał do niedzieli, oferując szeroki wybór roślin i produktów od lokalnych wytwórców. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do zakupu unikatowych roślin, które mogą stać się ozdobą każdego ogrodu. Ponadto, na miejscu można znaleźć ciekawe akcesoria ogrodnicze, które ułatwią pielęgnację roślin i pomogą w tworzeniu pięknych kompozycji w ogrodzie.

Jak odwiedzić Arboretum Wojsławice?

Aby móc w pełni cieszyć się urokami kiermaszu i arboretum, konieczne jest nabycie biletu. Bilety dostępne są w kasie na miejscu oraz online, co umożliwia szybkie i wygodne planowanie wizyty. W cenę biletu wliczone są dodatkowe udogodnienia, takie jak parking, dostęp do WC oraz Wi-Fi, co sprawia, że cały dzień spędzony w Arboretum Wojsławicach może być pełen komfortu i relaksu.

Ceny biletów są przystępne i dostosowane do różnych potrzeb odwiedzających:

Bilet normalny - 30 zł

Bilet ulgowy - 20 zł

Bilet z Kartą Rodzina Plus Wrocław (min. 3 osoby uprawnione) - 60 zł

Bilet z Kartą Rodzina Plus Wrocław (indywidualny) - 20 zł

Wielki Majówkowy Kiermasz Ogrodniczy w Arboretum Wojsławicach to wyjątkowa okazja, by połączyć miłość do przyrody z możliwością zakupu wyjątkowych roślin i produktów. To również doskonały sposób na spędzenie czasu na łonie natury, oddychając świeżym powietrzem i podziwiając piękno dolnośląskich krajobrazów.

