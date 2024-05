Prasówka 9.05.2024 Wrocław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wrocławia

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wrocław, gród nad Odrą odwiedzą najodważniejsi wojownicy: Kajko i Kokosz”?

Prasówka Wrocław 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wrocław, gród nad Odrą odwiedzą najodważniejsi wojownicy: Kajko i Kokosz Już niebawem Wrocław gród nad Odrą odwiedzą najodważniejsi wojownicy: Kajko i Kokosz wraz z towarzyszami, za sprawą wystawy "Świat Słowian Kajka i Kokosza", która rozpocznie się już od 1 czerwca w Centrum Historii Zajezdnia.

📢 Niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu w Zajezdni Dąbie - Czasoprzestrzeń. Odkryj nowe gatunki! Witajcie miłośnicy natury! Zapraszamy Was na niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu, które odbędzie się w malowniczej dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie — Czasoprzestrzeń. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż po krainie zieleni, gdzie rośliny wiodą główną rolę. Czekają na Was nie tylko piękne wystawy roślin, ale także fantastyczne akcesoria do ich hodowli oraz wiele innych atrakcji. Dołączcie do naszego święta natury i odkryjcie magię roślin w sercu Wrocławia!

📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się tam trzy pojazdy, są ranni Dzisiaj (środa, 8 maja) na autostradzie A4 doszło do poważnego wypadku, w którym zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, dostawczy oraz ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, a na miejscu wypadku pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Autostrada w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana, są duże korki.

Prasówka 9.05 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uczczono pamięć ofiar obozu Burgweide we Wrocławiu. To ważne, aby nie zapomnieć o bohaterstwie W sercu Wrocławia, na terenie dawnych Sołtysowic, miejsce pełne bolesnej historii z czasów II wojny światowej zostało uhonorowane. Skwer Ofiar Obozu Burgweide stanowi teraz trwałe przypomnienie o nieludzkich warunkach, jakie panowały w nazistowskim obozie pracy przymusowej. Odsłonięcie tabliczki z nazwą skweru w dniu rocznicy kapitulacji Festung Breslau ma na celu nie tylko upamiętnienie ofiar, ale także przypomnienie o wyzwoleniu tysięcy Polaków i innych narodowości z nieludzkich warunków.

📢 Wrocław kilka tygodni po wyborach: plakaty wyborcze wciąż "zdobią" miasto Miesiąc po zakończeniu emocjonujących wyborów samorządowych ulice Wrocławia nadal są "ubrane" w plakaty i banery z twarzami kandydatów. Mimo wyraźnych przepisów i groźby kar, nie wszyscy pełnomocnicy wyborczy zadbali o porządek. Czy Wrocław może liczyć na szybkie uprzątnięcie tego bałaganu? 📢 Nowe kamery monitoringu na skrzyżowaniach we Wrocławiu – co to oznacza dla mieszkańców? Wrocław kontynuuje rozbudowę systemu monitoringu miejskiego, instalując nowe kamery na kluczowych skrzyżowaniach. Ten krok ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Jednak związana z tym ciekawostka dotyczy serwisu internetowego, który umożliwiał oglądanie obrazu z kamer na żywo – dlaczego nie działa i kiedy wróci? 📢 Nowi policjanci w szeregach dolnośląskiej policji. Uroczyście ślubowali strzec prawa i bezpieczeństwa obywateli W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów.

📢 Koncert wśród setek świec i kwiatów we Wrocławiu wysłuchasz muzyki klasycznej oraz filmowej Koncert instrumentalny przy świecach to magiczne wydarzenie, które ożywia zmysły i tworzy niepowtarzalną atmosferę. W przyćmionym świetle świec, artyści wypełniają przestrzeń swoją muzyką, tworząc intymną i emocjonalną aurę. Organizatorzy zapewniają szeroką gamę tematów i gatunków muzycznych: muzykę klasyczną, jazz, muzykę popularną a także muzykę filmową. 📢 Multimedialna fontanna we Wrocławiu rozpoczyna nowy sezon zjawiskowych pokazów. Pokazy specjalne pierwszego dnia. Musisz to zobaczyć! Fontanna multimedialna koło Hali Stulecia to jedna z najbardziej imponujących atrakcji we Wrocławiu właśnie rozpoczyna nowy sezon 2024. Musisz to zobaczyć - pierwsze pokazy już 10 maja. Rozpocznie pokaz specjalny "Katedra Demokracji", prezentujące historię Hali Stulecia.

📢 Gdzie jest bober? Spływ kajakowy nową ekscytującą trasą Kąty Wrocławskie - Wrocław. Trasa przypomina Amazonkę! Spływy kajakowe we Wrocławiu to świetny sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu i zwiedzanie miasta z innej perspektywy. Wrocław leży nad rzeką Odrą i ma wiele pięknych kanałów oraz dopływów, które można odkrywać kajakiem. Nie tylko Odra, gdyż do dyspozycji kajakarzy są nowe trasy, które oferuje rzeka Oławka oraz Widawą. Podczas spływu można podziwiać zabytki miasta, takie jak katedra wrocławska czy Wyspa Piasek, oraz cieszyć się urokami natury. Często organizowane są także spływy tematyczne, np. nocne spływy czy spływy gastronomiczne, co dodaje dodatkowego uroku temu doświadczeniu.

