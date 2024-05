Jezioro Bielawskie najpiękniejszy zbiornik Sudetów. Majówka nad Polskim Como bezpłatna. Woda, góry, basen i plac zabaw to Camping Sudety

Jezioro Bielawskie porównywane jest do włoskiego Como. Jako pierwsi takiego porównania użyli dziennikarze National Geographic, którzy zauważyli zachwyt turystów wyrażany m.in. w setkach opinii w Google. To plaża w Górach Sowich z obłędnymi widokami. Kto nie zna Campingu Sudety powinien się tu wybrać. Oto powody.

Camping Sudety to Jezioro Bielawskie z piękną plażą, wypożyczalnia sprzętów wodnych i basen

Na turystów czeka tu duża piaszczysta plaża, żaglówki, wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych. Jest tu nawet molo, jedyne w regionie prowadzące na wyspę. Warto zaznaczyć, że wyznaczone do kąpieli miejsce ma specjalnie przygotowane łagodne i równe wejście do wody. Jest podzielone na strefy dla osób niepotrafiących pływać i dla tych, co dobrze radzą sobie w wodzie. Nad kąpiącymi się osobami czuwają ratownicy.

Jezioro bielawskie najpiękniejsze miejsce nad wodą w regionie wałbrzyskim UM Bielawa

To miejsce wszechstronne, zarówno dla par, grup młodzieży czy rodzin z dziećmi. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy aktywnego wypoczynku, jak i leniuchowania na piasku czy trawce. Działa tu również wakepark z myślą o tych, co lubią adrenalinę i dla miłośników nart wodnych. Jest także bar, są place zabaw i podświetlana fontanna. Warto wspomnieć o wyciągu do wakeboardu, solariach plenerowych i ruskiej bani. Jest także pole kempingowe