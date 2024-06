Przegląd prasy 23.06.2024 Wrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ludzie Ognia - spotkanie z żywą historią w Arsenale”?

Prasówka Wrocław 23.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ludzie Ognia - spotkanie z żywą historią w Arsenale Dziedziniec wrocławskiego Arsenału zmienił się na weekend w prawdziwą antyczną enklawę. A wszystko to za sprawą Festiwalu Ludzie Ognia, który odbywa się w ramach obchodów Święta Wrocławia. To wyjątkowe wydarzenie co roku przyciąga liczne rodziny z dziećmi.

📢 Otwarta Pomorska - Nadodrze świętuje otwarcie głównej ulicy Po dwuletnim remoncie ulica Pomorska została otwarta dla ruchu. To ważne wydarzenie dla mieszkańców i przedsiębiorców z Nadodrza skłoniło społeczność do wspólnego świętowania. Z tej okazji w sobotę, 22 czerwca, wzdłuż liczącej 700 metrów ulicy zorganizowano wiele wydarzeń, poczynając od warsztatów, przez wystawy, na oprowadzaniu kończąc.

📢 Arboretum w Wojsławicach: Pora na podziwianie pachnących liliowców i pyszne czereśnie! Zdjęcia Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku to miejsce dobre na odpoczynek od letnich upałów. Czerwiec to czas, by podziwiać tam kwitnące liliowce, powojniki, róże oraz tulipanowce. To również pora na skosztowanie pyszności w Sadzie Czereśniowym. Zobaczcie zdjęcia ogromnego ogrodu z tysiącami drzew i innych roślin, a także miejscem na spędzenie wolnego czasu w cieniu.

Prasówka 23.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelny wypadek pod Wałbrzychem. Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach Strażacy zostali wezwani do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 381 w Bartnicy, na styku powiatów kłodzkiego i wałbrzyskiego. Po godz. 8 terenowy samochód uderzył tu w drzewo i stanął w płomieniach. Kierowca zginął na miejscu.

📢 Trwa Jarmark Świętojański we Wrocławiu, zobaczcie co i za ile można kupić koło pręgierza do 30 czerwca Do 30 czerwca br można zajrzeć na Jarmark Świętojański we Wrocławiu. W drewnianych domkach w sercu miasta można kupić unikalne rękodzieło i smakołyki. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć, zobaczycie co i za ile możecie tu kupić. 📢 Trumna na skwerze w Wałbrzychu: Makabryczny żart, czy przypadek? Komentarz policji W sobotni poranek, 22 czerwca 2024, na jednym z wałbrzyskich skwerów czekał przechodniów nietypowy widok. Na środku zieleńca leżała trumna. Sprawę komentują mieszkańcy na jednym z lokalnych forów, a czynności prowadzi policja. Są pierwsze ustalenia. 📢 Kolejny Sukces Opery Wrocławskiej: Tłumy na Koncercie Święta Muzyki przed budynkiem Opery Wrocławskiej. Zobaczcie zdjęcia! 21 czerwca, z okazji Święta Muzyki, Opera Wrocławska zaprosiła mieszkańców miasta oraz turystów na wyjątkowy, otwarty koncert przed budynkiem opery na ulicy Świdnickiej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, które wypełniły ulicę, aby posłuchać słynnych fragmentów muzycznych i arii z najbardziej znanych oper, takich jak „Carmen” i „Traviata”.

📢 XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL - niezwykłe wydarzenie na Brochowie Na Brochowie do 25 czerwca trwa niezwykłe wydarzenie - XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL. Jak co roku jest to świetna okazja, żeby zajrzeć do miejsc zwykle niedostępnych, a także, by zapoznać się młodą sztuką współczesną. Dzieła zaprezentowane w nieoczywistych miejscach nabierają nowego znaczenia i przemawiają mocniej do wrażliwości odbiorców. 📢 Energetyczny i wyjątkowy koncert "Capitol od Kuchni" zgromadził tłum przed budynkiem Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu Właśnie kończy się przy Teatrze Muzycznym Capitol pełen energii koncert pod nazwą "Capitol od Kuchni". To wyjątkowe wydarzenie, które stało się stałym punktem kalendarza kulturalnego Wrocławia, odbyło się po raz pierwszy w 2019 roku, jako finał sezonu teatralnego 2018/2019. Pomimo deszczu i burzy nad Wrocławiem, tłumy widzów bawiły się doskonale. Zobaczcie swoje zdjęcia w naszej galerii!

📢 Uwaga, silne burze kierują się do Wałbrzycha - ostrzega łowca burz! Alerty potwierdzają gradobicie i zagrożenie. Superkomórka zbliża się! Proszę ostrzec ludzi, do Wałbrzycha i Jeleniej Góry nadciągają burze, które będą siać spustoszenie. Przewidywany jest nawet 10 cm grad! - alarmuje Hubi Storm Hunter, łowca burz. Alerty pogodowe potwierdzają zagrożenie. A portale meteo prześcigają się w ostrzeżeniach. Zamknijcie okna, znajdźcie bezpieczne miejsce.

