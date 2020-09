Wrocław. Torowisko na Hallera ciągle w remoncie. Kiedy skończy się ten komunikacyjny horror?

Nie określił, jednak daty przywrócenia ruchu na remontowanym odcinku. Od robotników usłyszeliśmy wczoraj nieoficjalnie, że prace na Hallera mogą potrwać co najmniej do następnego piątku.

Co jest powodem opóźnień na Hallera i co z karami?

- Powodem przedłużających się prac jest niewywiązanie się wykonawcy z wcześniej zadeklarowanego terminu. Nie wstawił on na czas słupów, na których zawisnąć miała sieć trakcyjna. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Na opóźnienie miały również wpływ ulewne deszcze, które uniemożliwiły prace na torowisku – odpowiada Bartosz Naskręski.

Jak się dowiedzieliśmy, umowa zawarta z wykonawcą - firmą KZN Rail – zawiera klauzule o karach za każdy dzień zwłoki w ukończeniu prac. To 57 tysięcy złotych za każdy dzień opóźnienia.

W MPK zapewniono nas także, ze zgodnie z zapowiedzią, torowisko na Hallera zamieni się w zielone, ale to musi potrwać. - Tak jak obiecywaliśmy, remontowane torowisko zamieni się w torowisko zielone. Warstwa zielona pojawi się jednak kilka dni po puszczeniu ruchu tramwajowego. Zanim ją położymy chcemy zobaczyć „jak pracuje” torowisko bez położonej na niej trawy. Tłuczeń, który znajduje się obecnie na torowisku jest koniecznym fundamentem, inaczej torowisko zapadłoby się. Na nim to zostanie dopiero rozłożona geowłóknina, na której wykonawca położy ziemię urodzajną tzw. hummus. To właśnie na tej warstwie kładzie się trawę – wyjaśnia rzecznik MPK. Zielone torowisko ma zapewnić, że jeżdżące nim tramwaje będą cichsze. Dodatkowo jadące wagony mają wzniecać mniej pyłów, ponieważ nie będzie pod nimi warstwy tłucznia.