Przegląd prasy Wrocław 10.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Wrocławiu

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Noc Muzeów na zabytkowych statkach z Muzeum Odry. Rejs zabytkowym statkiem do śluzy Szczytniki.”?

Prasówka Wrocław 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Noc Muzeów na zabytkowych statkach z Muzeum Odry. Rejs zabytkowym statkiem do śluzy Szczytniki. Muzeum Odry, mieszczące się od dwudziestu lat przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego we Wrocławiu, to kolekcja unikalnych statków żeglugi śródlądowej. Wśród nich znajduje się ostatni w Polsce mały holownik parowy, znany jako "Mały Holender", który pełnił służbę od 1949 roku, barka towarowa z 1936 roku oraz wyjątkowy, również przedwojenny dźwig pływający. Pasjonaci żeglarstwa, dawnej techniki oraz marynarze żeglugi śródlądowej - wolontariusze Fundacji oprowadzą zwiedzających po zabytkowych kajutach i maszynowniach.

📢 Odkryj romantyczną ścianę róż w sercu Wrocławia: idealne miejsce na sesję zdjęciową Wiosenna aura zachęca do odkrywania urokliwych zakątków Wrocławia, a jednym z najnowszych i najbardziej zachwycających miejsc jest romantyczna ściana róż przy Pałacu Królewskim. To idealna lokalizacja dla każdego, kto szuka wyjątkowego tła do swoich fotografii. Przekonaj się, jak setki przepięknych kwiatów tworzą niezapomnianą atmosferę.

📢 Śpieszmy się kochać historyczną wrocławską fabrykę zabawek, bo już niedługo zostanie zrównana z ziemią W sercu Wrocławia, na osiedlu Szczepin, stoi ceglany budynek, który niebawem może zniknąć z miejskiej mapy. To dawna Spółdzielnia Pracy Palart, znana z produkcji kultowych zabawek w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ta zmiana symbolizuje nie tylko koniec pewnej epoki, ale i początek nowego rozdziału dla tego miejsca. Dowiedzmy się, co stoi za planami wyburzenia i co ma powstać na miejscu dawnej fabryki.

Prasówka 10.05 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Urokliwe, ale i enigmatyczne miejsce. Oto przed nami dwór myśliwski w Jaskulinie, niedaleko Wrocławia Zaledwie godzinę drogi od Wrocławia, w sercu malowniczego parku krajobrazowego, kryje się zrujnowany dwór myśliwski w Jaskulinie. Ta rezydencja, choć obecnie w stanie ruiny, wciąż fascynuje swoją historią i tajemnicami, które skrywa za zniszczonymi murami.

📢 Czy to alpejska wioska? A może tatrzańska hala? Nie, to łąka w Karkonoszach na Dolnym Śląsku! Zobaczcie, jak tu pięknie Zachwycające krajobrazy w Karkonoszach i Izerach, przywodzące na myśl urocze, spokojne alpejskie wioski albo rodzime hale u podnóży Tatr. Soczysta zieleń, usiana cudnymi kwiatami kolorowych łąk, a na nich puchate owce. W tle majestatyczne góry, pokryte jeszcze gdzieniegdzie śniegiem. Wszystko jak z reklamy płynu do płukania wełny albo czekolady Milka. Widok zapierający dech, który uchwyciła na zdjęciach Aleksandra Papierkowska z Wrocławia. "Mój mały Redyk z widokiem na Karkonosze" - napisała. 📢 Nieuczciwi policjanci z Jeleniej Góry usłyszeli wyroki. Współpracowali z grupą przestępczą Wstrząsający wyrok dla trzech byłych funkcjonariuszy policji z Dolnego Śląska. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał mężczyzn za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami, przyjmowanie łapówek oraz przekazywanie informacji o działaniach policji. Sprawa rzuca cień na działania organów ścigania i podważa zaufanie społeczne do instytucji państwowych.

📢 Matury ciąg dalszy. Dzisiaj abiturienci musieli stawić czoła językom obcym Matura 2024 z języka angielskiego przyciągnęła uwagę blisko 97,5% tegorocznych absolwentów, którzy 9 maja stanęli przed wyzwaniem zdania egzaminu na poziomie podstawowym. Egzamin, trwający 120 minut, był kluczowym momentem dla uczniów z całej Polski, którzy przygotowywali się do niego, korzystając z różnorodnych źródeł, w tym wyszukiwarki Google. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo arkuszom egzaminacyjnym, kluczowym zagadnieniom oraz temu, jakie treści były najchętniej wyszukiwane przez maturzystów w internecie. 📢 Groteskowa sytuacja na ul. Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu. Ciężarówka nie zmieściła się pod wiaduktem W czwartek, 9 maja, mieszkańcy zachodniej części Wrocławia, szczególnie tych z Karłowic i Różanki, doświadczyli znacznych utrudnień w ruchu drogowym. Przyczyną był samochód ciężarowy, który próbując przejechać pod wiaduktem kolejowym na ul. Boya-Żeleńskiego, zaklinował się, blokując ruch w obu kierunkach. Ten incydent nie tylko sparaliżował ruch drogowy, ale również wpłynął na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

📢 Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu z udziałem setek wrocławian- zobacz zdjęcia! Pomnik Żołnierzy Niezłomnych, odsłonięty w środę 8 maja we Wrocławiu, stał się nowym symbolem pamięci o bohaterach walczących o wolną Polskę. Po 14 latach starań, monument stanął na Hubach, przyciągając uwagę zarówno mieszkańców miasta, jak i gości. 📢 Niezwykłe apartamenty rodem z legendarnego Złotego Pociągu, Bursztynowej Komnaty i Zamku Książ powstały w Wałbrzychu w zabytkowej kamienicy Niezwykłe ogłoszenie z Wałbrzycha pojawiło się na Bookingu, popularnej na całym świecie platformie do rezerwacji noclegów online. To apartamenty z nutką promocji miasta, nawiązujące do wyjątkowych miejsc w mieście i legend Wałbrzycha. Jest tu apartament Bursztynowa Komnata, Złoty Pociąg, Książęcy, Palmiarnia i Stara Kopalnia. Wszystkie urządzone luksusowo, dokładnie takie jak legendy, do których nawiązują. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia apartamentów przy Zamkowej 1 w Wałbrzychu.

📢 Europa ma nowego lidera rankingu najlepszych plaż. Najlepsza plaża na kontynencie znajduje się na Malcie Czy wiesz, że najpiękniejsza plaża w Europie znajduje się na Malcie? Tak, to nie żart! Plaża Ghajn Tuffieha, położona w malowniczej zatoce na północno-zachodnim wybrzeżu Malty, zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu European Best Destinations. 📢 Dramatyczne odkrycie na Odrze. Pracownicy baru wyciągnęli z wody wędkarza. Interweniowały służby W niespodziewanej i dramatycznej sytuacji, jaka rozegrała się na terenie Starej Odry Beach Bar przy ulicy Zawalnej we Wrocławiu, pracownicy lokalu okazali się prawdziwymi bohaterami, ratując życie 60-letniego wędkarza. W środowy wieczór, tuż przed godziną 22, zespół ratunkowy został postawiony w stan gotowości przez zgłoszenie o tonącej osobie. Jak się okazało, szybka i zdecydowana reakcja pracowników baru mogła zadecydować o życiu mężczyzny.

📢 Wrocław, gród nad Odrą odwiedzą najodważniejsi wojownicy: Kajko i Kokosz Już niebawem Wrocław gród nad Odrą odwiedzą najodważniejsi wojownicy: Kajko i Kokosz wraz z towarzyszami, za sprawą wystawy "Świat Słowian Kajka i Kokosza", która rozpocznie się już od 1 czerwca w Centrum Historii Zajezdnia. 📢 Daj się przenieść do Café Bodo w przedwojennej Warszawie w świat kabaretu i muzyki. Retro koncert we Wrocławiu Zespół Stoltzer Ensamble przygotował muzyczny prezent, który przeniesie Was do przedwojennej Warszawy. Do najpopularniejszej wówczas kawiarni muzycznej Café Bodo założonej przez Bohdana Junod. Słynnego polskiego gwiazdora kina i kabaretu Eugeniusza Bodo. Było to wyjątkowe miejsce przepełnione muzyką największych przedwojennych szlagierów oraz zapachu wyśmienitej kawy. Pozwólcie się zatopić w tej niepowtarzalnej atmosferze! 📢 Niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu w Zajezdni Dąbie - Czasoprzestrzeń. Odkryj nowe gatunki! Witajcie miłośnicy natury! Zapraszamy Was na niezwykłe wydarzenie — Festiwal Roślin we Wrocławiu, które odbędzie się w malowniczej dawnej zajezdni tramwajowej Dąbie — Czasoprzestrzeń. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż po krainie zieleni, gdzie rośliny wiodą główną rolę. Czekają na Was nie tylko piękne wystawy roślin, ale także fantastyczne akcesoria do ich hodowli oraz wiele innych atrakcji. Dołączcie do naszego święta natury i odkryjcie magię roślin w sercu Wrocławia!

📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się tam trzy pojazdy, są ranni Dzisiaj (środa, 8 maja) na autostradzie A4 doszło do poważnego wypadku, w którym zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, dostawczy oraz ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, a na miejscu wypadku pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Autostrada w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana, są duże korki.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.