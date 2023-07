Remont ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu. Fortum zaczyna kolejny etap prac. Będą zmiany dla kierowców

20 milionów za wymianę sieci w ul. Kazimierza Wielkiego. Posłuży wrocławianom co najmniej 40 lat

Prace idą zgodnie z harmonogramem. Co udało się dotychczas zrobić?

Trzy zmiany w organizacji ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego. Jak pojadą kierowcy?

Od 6 sierpnia do końca wakacji Fortum przeprowadzi prace na odcinku od ul. Krupniczej do Zamkowej. Tutaj na południowym odcinku będzie zwężenie jezdni. Zostanie udostępniony wjazd na parking w ul. Zamkowej. Ruch tramwajów pozostanie utrzymany. Organizację ruchu możecie zobaczyć na poniższej mapie:

Jednocześnie 29 lipca rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ul. Krupniczej z ul. Kazimierza Wielkiego. Będą trwały do 5 sierpnia. Kierowcy nie będą mogli zawracać na wspomnianym skrzyżowaniu, jadąc od Świdnickiej w stronę Ruskiej. Zwężeniu ulegnie także sama jezdnia i droga rowerowa w tym miejscu. Dla pieszych obowiązywać będzie częściowy zakaz ruchu w obrębie skrzyżowania: ruch będzie możliwy po południowej części ul. Kazimierza Wielkiego. Ruch tramwajowy pozostanie bez zmian. Szczegóły prezentuje poniższa mapa:

Pierwsza zmiana dla kierowców nastąpi niebawem, bo w nocy z 28 na 29 lipca (z piątku na sobotę). Zostanie przywrócona wtedy pierwotna organizacja ruchu na odcinku od ulicy św. Mikołaja do Krupniczej oraz od ulicy Zamkowej do Wierzbowej.

Jak informuje spółka, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W pierwszym etapie udało położyć się ok. 800 metrów nowych rur preizolowanych wyposażonych w instalację alarmową, będącą elementem inteligentnej sieci ciepłowniczej. Systemy alarmujące wbudowane w izolację rur preizolowanych informują dyspozytorów o ewentualnych awariach. Dzięki temu będzie możliwa szybka i precyzyjna lokalizacja usterki oraz jej naprawa. Aktualnie we Wrocławiu już 60 proc. sieci funkcjonuje w tej technologii.

W ramach prac odtworzona zostanie nawierzchnia ul. Kazimierza Wielkiego. W pierwszym etapie to blisko 2,7 tys. mkw. jezdni. Podczas przebudowy odkopano m.in. stare mury miasta, niewypał z II wojny światowej oraz butlę gazową.

20 milionów za wymianę sieci w ul. Kazimierza Wielkiego. Posłuży wrocławianom co najmniej 40 lat

Wymiana sieci ciepłowniczej Fortum w ul. Kazimierza Wielkiego trwa od 24 czerwca. Całość prac obejmuje wymianę wysłużonej, 60-letniej sieci ciepłowniczej na nowoczesną preizolowaną w ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. św. Mikołaja do ul. Wierzbowej. Łącznie do wymiany idzie 1147 metrów sieci kanałowej. Do przebudowywanego odcinka podłączone jest 115 węzłów ciepłowniczych: mieszkania, budynki małych i średnich przedsiębiorców, hotele, restauracje i różne instytucje.