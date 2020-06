Wrocław. Nowe przedszkole i żłobek w... biurowcu przy ul. Krakowskiej. Otwarcie już w przyszłym roku

Ogólnopolski operator przedszkoli Fair Play otworzy swoją placówkę we wrocławskim kompleksie biurowym Krakowska 35 realizowanym przez ATAL Business Centers – działającą na rynku komercyjnym markę ogólnopolskiego dewelopera ATAL. Przedszkole i żłobek uruchomione zostaną wiosną 2021 roku, kiedy to planowane jest oddanie biurowca do użytku. Placówka posiadać będzie własny teren rekreacyjny w zielonym otoczeniu i będzie mogła przyjąć blisko 100 dzieci.

Biurowiec Krakowska 35 z przedszkolem Fair Play Przedszkole i żłobek w Krakowskiej 35 powstają z myślą o dzieciach pracowników biurowca, aby ułatwić im godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Placówka będzie także otwarta na zapisy osób z zewnątrz, w tym mieszkańców realizowanego nieopodal przez ATAL osiedla Krakowska 37 Apartamenty Inwestycyjne. Będzie to druga placówka Fair Play we Wrocławiu i 29 w ogólnopolskiej sieci operatora. - Rozwój naszej sieci placówek i planowane otwarcie kolejnego przedszkola w biurowcu to odpowiedź na zapotrzebowanie pracowników i pracodawców biurowca Krakowska 35, ale także mieszkańców pobliskiego osiedla Krakowska 37. We wszystkich placówkach dostosowujemy godziny otwarcia do godzin pracy rodziców, pomagając im korzystać z idei work-life balance – mówi Natalia Skrzypacz, właściciel wrocławskich placówek Fair Play. Oferta przedszkola z pewnością zainteresuje przyszłych pracowników biur, ale też pracodawców, którzy coraz częściej wspierają swoich pracowników dofinansowując czesne w przedszkolu. Codzienność zorientowana wokół miejsca pracy staje się bowiem nowym priorytetem na rynku pracowniczym. - Dostęp do żłobka i przedszkola z dobrym programem edukacyjnym, w bezpośredniej bliskości miejsca pracy, może być wymiernym benefitem. Dlatego cieszymy się, że placówka Fair Play otworzy się w Krakowskiej 35. Wierzymy, że przedszkole jako unikalna korzyść dla najemców i ich pracowników, przyczyni się do zwiększenia zainteresowania kompleksem Krakowska 35, który jest już w ostatniej fazie prac budowlanych – mówi Angelika Kliś, Dyrektor Zarządzająca ds. Sprzedaży i Marketingu w ATAL. Zlokalizowany w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35, biurowiec Krakowska 35 zdobył certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage. Kompleks zaoferuje ok. 13 500 mkw. powierzchni biurowej oraz usługowej. Nowy najemca na swoje potrzeby wynajął blisko 350 mkw. w części parterowej biurowca wraz z przynależnym terenem rekreacyjnym w zielonym otoczeniu kompleksu.