Niedługo we Wrocławiu powstanie nowa szkoła! Zobaczcie, jak będzie wyglądać

Nowa placówka edukacyjna we Wrocławiu

– We Wrocławiu od lat współpracujemy z firmami prywatnymi, które budują w naszym mieście przedszkola i szkoły. Ta współpraca przebiega bardzo pomyślnie. Jesteśmy pewni, że w przypadku tego projektu będzie tak samo – mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji. – Nowa placówka uzupełni ofertę edukacyjną na wrocławskich Maślicach, odciążając przy tym ZSP nr 12 przy ul. Suwalskiej. Będzie też dodatkową ofertą dla dzieci z Pracz Odrzańskich i Stabłowic.

– Prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem. Mamy ok. 50% zaawansowania całej inwestycji i ponad 65% samego budynku. Niebawem budowa osiągnie stan surowy zamknięty. A już w marcu pojawi się elewacja. Układ przestrzenny i funkcjonalny budynku został starannie zaprojektowany, by przebywanie w placówce było jak najbardziej komfortowe dla uczniów i nauczycieli – mówi Damian Ostropolski, przedstawiciel inwestora.

Pierwsi uczniowie przekroczą próg szkoły na początku września 2024 roku. Szkoła będzie się składać z części głównej i dwóch skrzydeł, ściśle połączonych siecią korytarzy. Na parterze znajdzie się stołówka, kuchnia i hala sportowa, zaś na dachu - panele słoneczne. Dzięki temu szkoła będzie samowystarczalna w kwestii pozyskiwania energii. W całym budynku będzie 19 klimatyzowanych sal lekcyjnych i laboratoriów, świetlica, pokój nauczycielski i biblioteka. Przedszkole natomiast będzie miało 12 sal do zajęć oraz dwa pomieszczenia do zabawy.

Także sala gimnastyczna będzie bardzo nowoczesna i przestronna (600 mkw.). Na zewnątrz uczniowie będą mogli pograć w koszykówkę, piłkę nożną i inne sporty na specjalnie wybudowanych boiskach. Kierowcy natomiast nie będą musieli martwić się o miejsca parkingowe, gdyż zostanie wybudowany parking na 50 samochodów.

Już niedługo szkoła rozpocznie rekrutację do wszystkich oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych podstawówki. Rodzice, którzy będą chcieli przenieść ucznia do klas starszych otrzymają szczegółowe informacje od dyrektorów ZSP nr 12 przy ul. Suwalskiej oraz ZSP przy ul. Karpnickiej. Zaplanowane są dwa spotkanie dotyczące tego tematu: 31 stycznia i 7 lutego. Wezmą w nich udział zainteresowani rodzice i rada osiedli.