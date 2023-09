Polskie władze otworzyły nowy odcinek drogi S3. Premier Morawiecki: "Za rządów PO czego się nie dotknęli patałachy, to zniszczyli"

Zachęcał każdego mieszkańca, żeby zapytał swojego wójta i burmistrza, jakie środki przeznaczała na drogi gminne Platforma Obywatelska za swoich rządów, a jakie przeznaczało Prawo i Sprawiedliwość.

- To porównanie będzie absolutnie miażdżące. Tak, jak udało nam się przyciągnąć inwestycje do Jawora, Polkowic i Lubina, tak Kamienna Góra odetchnie pełną piersią i ludzie nie będą musieli wyjeżdżać za pracą. Przyciągniemy nowych inwestorów. To zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości. Pokazaliśmy, że to potrafimy. A ta droga jest dziełem życia minister Marzeny Machałek – ogłosił premier Morawiecki.