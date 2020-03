Wrocław. Na moście Pomorskim praca wre! Trwa demontaż betonowych płyt [ZDJĘCIA]

W piątek (27 marca) na moście Pomorskim Północnym (to ten najbliżej ul. Pomorskiej) robotnicy demontują płyty nośne tej przeprawy, czyli potężne elementy wykonane ze zbrojonego betonu. Kilkunasto- i kilkudziesięciometrowy beton najpierw jest piłowany, a jeśli trzeba do akcji wkracza pracownik z ręcznym młotem pneumatycznym. Dopiero potem koparka zdejmuje olbrzymią płytę. Pod mostem budowane są rusztowania, z których odbywać się będzie piaskowanie konstrukcji stalowej przeprawy. Zobaczcie jak to wygląda, klikając w galerię zdjęć powyżej.