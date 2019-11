Wrocław. Kierowca, który wjechał w ludzi na przystanku, został zatrzymany. Jest kompletnie pijany!

O wypadku jako pierwsi poinformowali nas Czytelnicy. Kierowca srebrnego forda focusa porzucił samochód kilkaset metrów dalej i uciekł.

- Zatrzymaliśmy go około godziny 16 - mówi Dariusz Rajski z policji. - Był kompletnie pijany. Trafił do policyjnego aresztu. Dopiero gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany. Stanie się to najwcześniej jutro - dodaje policjant.