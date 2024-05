Skrajna nieodpowiedzialność! "Niewinna" zabawa przy fajerwerkach skończyła się tragedią

Eksplozja w Kościelnikach Górnych

Wczesnym rankiem, tuż przed godziną 7:30, mieszkańcy Kościelników Górnych doświadczyli niecodziennego zdarzenia. Silna eksplozja w jednym z pomieszczeń gospodarczych nie tylko przeraziła lokalną społeczność, ale również spowodowała znaczne szkody materialne. Siła wybuchu była na tyle duża, że z budynku wyleciały cegły, a na miejscu szybko rozprzestrzenił się pożar. Do akcji natychmiast przystąpili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynie, wspierani przez dziewięć zastępów strażaków, policję oraz zespół ratownictwa medycznego.

W wyniku eksplozji poszkodowany został 37-letni mężczyzna, który jak się okazało, od dłuższego czasu eksperymentował z materiałami pirotechnicznymi, próbując produkować fajerwerki. Sąsiedzi relacjonują, że to nie pierwszy raz, kiedy w tym miejscu dochodziło do podobnych zdarzeń. Jednak tym razem konsekwencje okazały się znacznie poważniejsze. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Jego stan wymagał natychmiastowej interwencji medycznej.