Niedziela handlowa na Dworcu Świebodzkim. Niech to kultowe miejsce trwa jak najdłużej! Konrad Bałajewicz Jakub Mielcarz Jerzy Wójcik

W każdą niedzielę, jak zegar, wrocławianie udają się na Dworzec Świebodzki, aby wziąć udział w jednym z największych targowisk we Wrocławiu. To miejsce, znane z niezliczonej ilości stoisk i produktów, może jednak niebawem zniknąć z mapy miasta. W tym artykule przyjrzymy się, co sprawia, że targ na Świebodzkim jest tak wyjątkowy i jakie zmiany mogą czekać to popularne miejsce w niedalekiej przyszłości.