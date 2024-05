Nie żyje gwiazda zespołu Skaldowie. Jacek Zieliński miał 77 lat

"Requiescat in pace" - dodano, pożegnając tym samym artystę, którego wkład w polską muzykę jest nie do przecenienia.

Nie żyje Jacek Zieliński, jeden z najbardziej charakterystycznych twórców polskiej sceny muzycznej, którego talent i pasja zaważyły na historii legendarnej grupy Skaldowie. Jego śmierć to ogromna strata dla fanów i przyjaciół artysty, co potwierdza smutna wiadomość przekazana przez krakowską Piwnicę pod Baranami.

Muzyczne korzenie i droga do legendy

Jacek Zieliński, urodzony 6 września 1946 roku, od najmłodszych lat był otoczony muzyką, co było zasługą jego ojca, Franciszka Zielińskiego, związanego z Filharmonią Krakowską oraz Chórem Polskiego Radia w Krakowie. To właśnie te bliskie związki z muzyką klasyczną skłoniły Jacka do podążania ścieżką muzyczną. Po ukończeniu liceum muzycznego w klasie skrzypiec, kontynuował edukację w Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, specjalizując się w altówce.