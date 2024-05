Pierwsza matura za nami! Dzisiaj abiturienci zmierzyli się z językiem polskim. Jak ich humory? Aneta Kolesińska Jakub Mielcarz

Aneta Kolesińska / Polska Press

We wtorek, 7 maja, uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu stanęli przed jednym z najważniejszych wyzwań w swojej edukacyjnej drodze – maturą z języka polskiego. Jak sobie poradzili, jakie emocje ich ogarniały i co planują po zakończeniu szkoły? Zapraszamy do lektury relacji bezpośrednio od maturzystów.