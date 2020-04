Wrocław. Ciężarówka z gigantycznym generatorem, kierowca próbował uciekać [ZDJĘCIA, FILM]

We wtorek (28 kwietnia) o godz. 2 w nocy na ul. Drobnera we Wrocławiu funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego i policjanci zatrzymali do kontroli ciężarówkę z naczepą, na której przewożony był potężny generator. Kierowca jechał z elektrociepłowni przy ul. Łowieckiej do Lublińca pod Częstochową.