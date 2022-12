W końcu! Nowa ulica Popowicka we Wrocławiu otwarta po naszej interwencji [ZDJĘCIA]

Nowa ulica Popowicka w końcu otwarta!

Sprawę opisujemy od dawna, a kierowcy czekali na otwarcie kilka tygodni

Przed świętami Bożego Narodzenia do redakcji portalu Gazetawrocławska.pl zwrócili się kierowcy na co dzień jeżdżący przez osiedle Popowice. Zwrócili nam uwagę na fakt, że na ul. Popowickiej i Starogroblowej jezdnia wyglądała na ukończoną, a mimo to pasy ruchu drogowego są zamknięte dla pojazdów. Wrocławskie Inwestycje prosiły o cierpliwość, choć nie podawały ostatecznej daty oddania ulic do użytku pieszym, rowerzystom i samochodom.