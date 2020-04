170-tonowa ciężarówka na ulicach Wrocławia. Mogła uszkodzić mosty i drogi! [FILM]

We wtorek (28 kwietnia) ok. godz. 2 na ul. Drobnera we Wrocławiu zatrzymano do kontroli ciężarówkę z naczepą, na której przewożony był ładunek. Kierowca miał zezwolenie kat. VII na przejazd, ale wskazane w nim wartości nie odpowiadały rzeczywistym naciskom osi na drogę.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem masa całkowita zespołu pojazdów z ładunkiem nie powinna przekraczać 155,29 tony i zestaw ten powinien być wyposażony w 17 osi. Tymczasem łączna masa całkowita pojazdu z ładunkiem wyniosła 168,8 tony, a kontrolowany zespół pojazdów posiadał łącznie 13 osi.

Przejazd pojazdem o tak dużej masie przy mniejszej ilość osi w bardzo dużym stopniu wpływa na degradację dróg. W tym przypadku mogło dojść nawet do poważnych uszkodzeń mostów i wiaduktów będących na trasie pojazdu – informuje Inspekcja Transportu Drogowego we Wrocławiu

.

Inspektorzy po kontroli nakazali kierowcy wrócić do miejsca załadunku. Wobec przewoźnika toczą się postępowania administracyjne z ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w sprawie nałożenia kar pieniężnych.