"Nie nosisz maski, jesteś egoistą!" - mówi minister zdrowia. Przypominamy, kiedy trzeba zasłaniać twarz

Jechałem wczoraj do pracy rowerem. Ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie ma maski w ogóle, albo ma zsuniętą maskę na brodę - powiedział dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski. - To nie jest odwaga, to nie jest pokazanie jaki jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zarazić innych. To jest objaw egoizmu. Kiedyś maski nie były potrzebne. Teraz nośmy je, żeby chronić innych.