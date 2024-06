"Baśnie z Wrocławia i okolic" - wyjątkowy spektakl opowieści. Opowiadacze z całej Polski zagoszczą w Zamku w Leśnicy

Gdzie i kiedy odbędzie się spektakl

Fundacja Fabuła i Ośrodek Postaw Twórczych Zamek serdecznie zapraszają na niezapomniany spektakl opowieści "Baśnie z Wrocławia i okolic", który odbędzie się 29 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 na scenie OPT ZAMEK, znajdującej się w malowniczej Leśnicy. Będzie to finał ogólnomiejskiego projektu "Od słuchania do opowiadania. Edycja II", który od początku roku zachęcał uczestników do odkrywania sztuki storytellingu.