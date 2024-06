Świętojańskie Odszpuntowanie - powrót średniowiecznej tradycji w Piwnicy Świdnickiej

To już druga edycja Świętojańskiego Odszpuntowania w Piwnicy Świdnickiej. Organizatorzy chcą powrócić do średniowiecznej tradycji i zapraszają do wspólnej zabawy wszystkich wrocławian i turystów. W sobotę, 29 czerwca, będzie można poczuć się na wrocławskim rynku jak w średniowieczu.

mat. prasowe organizatora