Więcej tanich lotów z Wrocławia. Wizz Air ogłosił nowe połączenia na lato

Pierwszy samolot linii Wizz Air wystartuje z Wrocławia na lotnisko Barcelona-El Prat 1 sierpnia 2022 r. Na tej trasie loty odbywać się będą dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki. Można już rezerwować bilety. Przykładowa cena (z 7 kwietnia): 698 zł w dwie strony (loty 5 i 12 sierpnia). Alternatywą są loty do Girony oferowane przez Ryanair. Lotnisko w Gironie jest oddalone od Barcelony o około 90 km.

Inne nowości od Wizz Air

Drugi nowy kierunek w ofercie tego przewoźnika to Tirana w Albanii. Samoloty na tej trasie również będą latać od 1 sierpnia w poniedziałki i piątki.

Trzecią nowością jest grecka wyspa Rodos. Połączenie rusza od 2 sierpnia: we wtorki i soboty.

Bilety do Tirany i na Rodos także są już dostępne w systemie rezerwacyjnym przewoźnika.